ВЦИОМ: "Каждый пятый россиянин ежемесячно выплачивает по кредиту от 30% до 50% дохода"

Большая часть (66%) опрошенных не испытывала никаких трудностей в погашении.

ВЦИОМ выяснил, что каждый пятый житель России (21%) ежемесячно выплачивает по кредиту от 30% до 50% совокупного дохода семьи. Об этом сообщили на официальном сайте организации.

Около 31% опрошенных, преимущественно в возрасте от 18 до 24 лет (36%) и от 25 до 34 лет (27%), погашают кредит 10-20% семейного дохода. Еще 16% россиян каждый месяц тратят от 21 до 30% бюджета.

Большая часть (66%) опрошенных не испытывала никаких трудностей в погашении. В основном это люди от 35 до 59 лет. Проблемы с выплатами возникали у людей в возрасте 18-24 лет.

Опрос проводился 25 июля 2019 года среди 1600 человек по телефону.

ВЦИОМ: в 2019 году россияне стали реже брать кредиты.