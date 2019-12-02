ВЦИОМ: каждый второй россиянин доволен своей жизнью

Каждый второй россиянин доволен своей жизнью. Об этом сообщили специалисты из ВЦИОМа. Социологи отметили, что показатель является максимальным за прошедший год. О неудовлетворенности своей жизнью заявили только 22% опрошенных.
Половина опрошенных (48%) думают о своем будущем с беспокойством и тревогой, но есть тренд на снижение
прокомментировали авторы исследования
Более 57% заявили, что могут оценить ситуацию в стране как положительную. Лишь 35% россиян говорят об обратном положении дел. Еще 25% уверены, что их жизнь станет лучше через год Около 41% думают, что в ближайшее время изменений ждать не следует, а 23% настроены негативно.
Ранее Piter.tv писал о том, что перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии.
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