ВЦИОМ: каждый второй россиянин доволен своей жизнью

Довольны 50%, еще 22% населения полностью не устраивает их жизнь.

Каждый второй россиянин доволен своей жизнью. Об этом сообщили специалисты из ВЦИОМа. Социологи отметили, что показатель является максимальным за прошедший год. О неудовлетворенности своей жизнью заявили только 22% опрошенных.

Половина опрошенных (48%) думают о своем будущем с беспокойством и тревогой, но есть тренд на снижение прокомментировали авторы исследования

Более 57% заявили, что могут оценить ситуацию в стране как положительную. Лишь 35% россиян говорят об обратном положении дел. Еще 25% уверены, что их жизнь станет лучше через год Около 41% думают, что в ближайшее время изменений ждать не следует, а 23% настроены негативно.

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