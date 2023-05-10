ВЦИОМ: каждый пятый молодой человек в РФ считает необязательным заводить детей

Константин Абрамов рассказал о статистических данных в сфере рождения детей.

Количество молодых людей в России в возрасте от 18 до 24 лет, которые считают, что в семье не должно быть детей или они не обязательны, за последние семь лет увеличилось в шесть раз. Речь идет о росте показателей с трех процентов в 2014 году до 20 процентов в 2024 году. Соответствующую информацию огласил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов выступая на профильной сессии "Демографический суверенитет как основа экономического развития России". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. По мнению специалиста, сейчас следуют вести речь о разрушении института семьи а также обесценивании детства, продвижение культуры потребления.

А вот среди молодежи 18-24 лет в 2014 году так считали 3%, так называемый чайлдфри, сейчас - 20%. Мы вскрываем своими социологическими инструментами явление, разлом, которое в наше общество внесла западная цивилизация и культура. Константин Абрамов, эксперт

В презентации эксперта говорится о том, что в 2014 году только десять процентов россиян считали, что в семье должен быть один ребенок, а в текущем году показатель упал до трех процентов. Число тех, кто указал двоих детей, упал с 53 до 38 процентов, а троих детей - вырос с 28 до 39 процентов. Четырех-пяти детей - упал с пяти до семи процентов.

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Фото и видео: ВЭФ 2024