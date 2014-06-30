Победу действующего губернатора Петербурга на выборах ожидают 76% горожан

Выборы губернатора состоятся с 6 по 8 сентября.

Департамент политических исследований ВЦИОМ выяснил, какое отношение к выборам у жителей нескольких регионов РФ, в частности – у петербуржцев. Об этом 29 августа пишет spb.aif.ru.

В Северной столице на общую картину влияет известность действующего губернатора. По результатам опроса установлено, что в Петербурге уровень явки ниже, чем в других субъектах страны. Также меньше информированности о выборах – 68%, однако эта цифра типична для мегаполисов.

Помимо этого, 76% петербуржцев заявили, что ожидают победу Александра Беглова.

Уровень устойчивости управленческой системы высокий. Интерес к выборам достаточно высокий вне зависимости от явки. Михаил Мамонов, руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ

Выборы губернатора состоятся с 6 по 8 сентября.

Ранее стало известно, сколько заработали кандидаты в губернаторы Петербурга в 2023 году.

Фото: Избирательная комиссия Петербурга