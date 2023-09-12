Стало известно, сколько заработали кандидаты в губернаторы Петербурга в 2023 году

Кандидаты в губернаторы Петербурга поделились информацией о своих доходах в 2023 году. Соответствующие данные также увидят избиратели на плакатах, пишет tg-канал "Ротонда" 29 августа.
Больше остальных в прошлом году заработал действующий губернатор города, баллотирующийся от "Единой России". Его доход составил 8,9 млн рублей. Также у Александра Беглова три земельных участка – в Москве и Псковской области.
По заработку градоначальника обогнала его супруга, которая трудоустроена в "Газпроме". В 2023 ей удалось получить 15 млн рублей.
Помимо этого, кандидат от ЛДПР Максим Яковлев в прошлом году заработал 4,5 млн рублей, Павел Брагин, выдвинутый партией "Зеленые," – 264 тыс. рублей, а "Коммунист России" Сергей Малинкович – 213 тыс. рублей.
Напомним, выборы губернатор Петербурга пройдут с 6 по 8 сентября.
Фото: Piter.TV
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