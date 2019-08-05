ВЦИОМ: 56% россиян считают дачу местом для отдыха

Только 32% ездят за город, чтобы вести подсобное хозяйство с целью продажи выращенных продуктов.

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, что большая часть россиян (56%) рассматривает дачу как место для отдыха и развлечений. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Опрос показал, что только 32% ездят за город, чтобы вести подсобное хозяйство с целью продажи выращенных продуктов. За 14 лет это показатель снизился, в 2005 он составлял 60%. В летний сезон на даче бывают 62% опрошенных, из них 20% бывают на даче каждую неделю, 8% живут там все лето, 21% бывают за городом летом всего 3-4 раза.

Треть россиян (31%) занимается огородом и садом во время поездки за город, 26% просто отдыхают, и еще 26% жарят шашлыки и ходят на пикники.

Ранее Роспотребнадзор рассказал об угрозах отдыха в тропических странах.

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