Роспотребнадзор рассказал об угрозах отдыха в тропических странах

Согласно информации ведомства, в странах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания.

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте ряд советов для россиян, собравшихся на отдых в тропические страны.

В первую очередь в ведомстве посоветовали туристам отслеживать информацию об эпидемиологической ситуации в стране визита, а также проверять наличие у себя медстраховки. Перед прилетом в страну с высоким риском заболевания желтой лихорадкой, брюшным тифом или малярией, россиянам необходимо пройти вакцинацию и подобрать профилактические препараты.

В Роспотребнадзор посоветовали употреблять в пищу только проверенные продукты питания и воду, соблюдать личную гигиену, использовать средства защиты от укусов насекомых и не контактировать с местными животными. Не стоит примерять чужую одежду и вещи аборигенов. Купаться в водоемах стоит очень аккуратно, избегать попадания воды в рот.

Согласно информации ведомства, в странах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания.