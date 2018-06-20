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ВЦИОМ: 86% россиян счастливы
Сегодня, 16:52
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nastya960

ВЦИОМ: 86% россиян счастливы

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Самыми счастливыми себя ощущают люди от 25 до 34 лет.

Почти все россияне считают себя счастливыми людьми (86%). Этот показатель оказался самым высоким за последние 24 года. Об этом сообщает ВЦИОМ.

Самыми счастливыми себя ощущают люди от 25 до 34 лет, а также люди с высоким материальным положением. Граждан России счастливыми делают семья (33%), здоровье (21%), дети и хорошая работа (18 и 17%).

А вот несчастными людей делают посредственное материальное положение и плачевное положение дел в стране (по 11%). Проблемы со здоровьем огорчают еще 6% респондентов.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет

Ранее на Piter.TV: ВЦИОМ: в России в 2019 число доноров крови возросло до 45%.
Фото: Piter.TV

Теги: вциом, опрос, счастье
Категории: Лента новостей, Новости России,

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