ВЦИОМ: 86% россиян счастливы

Самыми счастливыми себя ощущают люди от 25 до 34 лет.

Почти все россияне считают себя счастливыми людьми (86%). Этот показатель оказался самым высоким за последние 24 года. Об этом сообщает ВЦИОМ.

Самыми счастливыми себя ощущают люди от 25 до 34 лет, а также люди с высоким материальным положением. Граждан России счастливыми делают семья (33%), здоровье (21%), дети и хорошая работа (18 и 17%).

А вот несчастными людей делают посредственное материальное положение и плачевное положение дел в стране (по 11%). Проблемы со здоровьем огорчают еще 6% респондентов.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет

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Фото: Piter.TV