ВЦИОМ: "Свыше 80% россиян выступает за введение школьной формы"

Помимо этого, 65% россиян считают, что школьные учителя тоже должны соблюдать дресс-код, причем так в большинстве считают люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнал у россиян, как они относятся к введению школьной формы. Об этом сообщают российские СМИ.

За последние 5 лет заметно выросла доля россиян, поддерживающих введение школьной формы, - с 66% в 2013 году до 82% в 2018 году. ВЦИОМ

Из опрошенных, 36% склоняются к тому, что единая форма будет обспечивать социальное равенство учеников, а 31% отвечавших говорят, что таким образом школьников можно приучить к дисциплине. Категорически против общей школьной формы оказались 15% опрошенных, они объясняют это тем, что цены на форму неподъемные и дети из-за формы потеряют свою индивидуальность. 11% из тех, кто оказался против, данную меру вообще считают бессмысленной.

Помимо этого, 65% россиян считают, что школьные учителя тоже должны соблюдать дресс-код, причем так в большинстве считают люди в возрасте от 25 до 34 лет (более 77%), с таким положением реже соглашается старшее поколение (57%).

В опросе приняли участие 1,6 тысяч человек в возрасте от 18 лет.

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