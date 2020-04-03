ВЦИОМ: Рейтинг Путина вырос после нового обращения к россиянам

Показатель уровня доверия составил 74%.

Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину вырос после его второго обращения к россиянам 2 апреля. По данным ВЦИОМ, показатель составил 74%. Уровень одобрения российского лидера вырос до 72% в то же время.

Отмечается, что с 23 по 29 марта показатель одобрения в среднем составлял 65,7%, а доверие стояло на уровне 71,1%. Специалисты по телефону опросили 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки при подготовке данных не превышает процента.

Напомним, что во втором обращении Путин заявил, что режим нерабочих дней с сохранением заработной платы продлевается до конца апреля, пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден, поэтому самоизолироваться по-прежнему важно. Также президент поблагодарил трудящихся в больницах медиков.

Ранее в Кремле назвали условия сокращения режима нерабочих дней.

Видео: kremlin.ru