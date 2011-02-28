ВЦИОМ: 83% петербуржцев болтали с мошенниками по телефону

Каждый второй россиянин, по данным опроса, может самостоятельно вычислить обманщика на другом конце провода.

Стало известно, что 83% петербуржцев звонили или писали телефонные мошенники. Всего 98% горожан сталкивались с злоумышленниками по телефону, передают аналитики ВЦИОМ.

Сегодня мошенники используют два способа общения с горожанами: либо по телефону, либо через сообщения. За I квартал текущего года злоумышленники похитили у клиентов отечественных банков 3,3 млрд рублей. Это почти на 14% меньше, чем в 2021 году.

При этом 91% опрошенных заявили, что не понесли потерь после общения с телефонными мошенниками. Каждый второй россиянин, по данным опроса, может самостоятельно вычислить обманщика на другом конце провода.

Ранее автоэксперт предупредил петербуржцев о мошенниках, "торгующих" подержанными машинами. Человек может остаться без денег и машины.

Фото: phxere

