Автоэксперт предупредил петербуржцев о мошенниках, "торгующих" подержанными машинами

Человек может остаться без денег и машины.

Автоэксперт Евгений Кузнецов заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" о том, что мошенники активно пользуются нынешней политической ситуацией и наживаются на доверчивых россиянах. Они предлагают подержанные авто из-за рубежа.

Злоумышленники обещают пригнать машину из другой стороны, но после получения залога исчезают. Свои обязательства, соответственно, они не исполняют.

Кузнецов посоветовал выбирать дилерские центры, так как покупаю что-то у частных лиц, вы рискуете.

Ранее стало известно, какие модели подержанных авто наиболее востребованы в Петербурге.

Фото: Piter.tv