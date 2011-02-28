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Автоэксперт предупредил петербуржцев о мошенниках, "торгующих" подержанными машинами
Сегодня, 16:57
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Автоэксперт предупредил петербуржцев о мошенниках, "торгующих" подержанными машинами

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Человек может остаться без денег и машины.

Автоэксперт Евгений Кузнецов заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" о том, что мошенники активно пользуются нынешней политической ситуацией и наживаются на доверчивых россиянах. Они предлагают подержанные авто из-за рубежа.

Злоумышленники обещают пригнать машину из другой стороны, но после получения залога исчезают. Свои обязательства, соответственно, они не исполняют.

Кузнецов посоветовал выбирать дилерские центры, так как покупаю что-то у частных лиц, вы рискуете. 

Ранее стало известно, какие модели подержанных авто наиболее востребованы в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенники, подержанное авто, продажа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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