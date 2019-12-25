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Определены самые популярные автомобили с пробегом в Петербурге
Сегодня, 12:39
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Определены самые популярные автомобили с пробегом в Петербурге

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Большинство подержанных моделей можно приобрести за сумму менее 1 млн рублей.

Лидерами рейтинга наиболее востребованных подержанных авто в Северной столице за I квартал 2022 года традиционно стали Volkswagen и Kia. Такие данные приводит в своём исследовании "Авито.Авто".

Далее следуют иномарки с пробегом Ford, Hyundai и Mercedes-Benz. В общей сложности на первые 5 мест в топе приходится 86 % продаж в городе. 

Отмечается, что на данный момент подержанный автомобиль в Северной столице можно приобрести за сумму менее 1 млн рублей. К примеру, средняя стоимость Volkswagen Polo с пробегом составляет 710 тысяч рублей, а Ford Focus и вовсе оценивается в 410 тыс. 

Ранее мы сообщили о том, что петербургские автодилеры отмечают падение цен на запчасти из Китая.

Фото: Автостат

Теги: volkswagen, иномарки, популярные автомобили, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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