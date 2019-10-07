Петербургские автодилеры отмечают падение цен на запчасти из Китая

Показатель снизился в среднем на 15-18% с января 2022 года.

Стоимость комплектующих в автодиллерских центрах Северной столицы начала заметно снижаться, особенно после периода начала санкционного давления. В наибольшей степени такая тенденция заметна на примере китайских запчастей. Об этом сообщили представители ГК "Аларм-моторс".

Так, в сравнении с началом марта текущего года стоимость комплектующих, произведённых в Китае, снизились на 10-18%. Корейские запчасти при этом остались неизменно дорогими.

Как добавил директор по послепродажному обслуживанию ГК "Аларм-моторс" Николай Пташкин, официальные дилеры до последнего момента сдерживали цены на запчасти благодаря возможности закупать их с центральных складов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге автозаводы могут возобновить работу в сентябре

Фото: "Аларм Моторс"