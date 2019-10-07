Петербургские автодилеры отмечают падение цен на запчасти из Китая

Стоимость комплектующих в автодиллерских центрах Северной столицы начала заметно снижаться, особенно после периода начала санкционного давления. В наибольшей степени такая тенденция заметна на примере китайских запчастей. Об этом сообщили представители ГК "Аларм-моторс".
Так, в сравнении с началом марта текущего года стоимость комплектующих, произведённых в Китае, снизились на 10-18%. Корейские запчасти при этом остались неизменно дорогими.
Как добавил директор по послепродажному обслуживанию ГК "Аларм-моторс" Николай Пташкин, официальные дилеры до последнего момента сдерживали цены на запчасти благодаря возможности закупать их с центральных складов.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге автозаводы могут возобновить работу в сентябре
Фото: "Аларм Моторс"
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