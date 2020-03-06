ВЦИОМ: 68% граждан России не хотят, чтобы президентом была женщина

Меньше всего россияне хотят видеть женщину министром обороны или генпрокурором.

Из результатов нового опроса ВЦИОМ следует, что 68% граждан России не хотят, чтобы президентом была женщина. За то, чтобы главой государства была женщина, высказался лишь 21% респондентов.

Россияне считают, что женщина-политик должна быть образованной, порядочной и решительной. Больше всего, считают опрошенные, этим качествам соответствуют Валентина Матвиенко, Мария Захарова, Элла Памфилова и Эльвира Набиуллина.

69% россиян хотели бы видеть женщину министром здравоохранения, соцобеспечения или образования. 31% - на посту председателя правительства.

83% не хотят, чтобы женщина была министром обороны или генеральным прокурором. В целом, отмечают авторы исследования, идея женщины-политика в России теряет популярность.

Ранее эксперт высказывался о том, что данные опроса об участии россиян в голосовании за поправки в Конституцию могут быть завышены.