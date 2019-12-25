Эксперт: данные опроса об участии россиян в голосовании за поправки в Конституцию могут быть завышены

Как показал опрос, граждане стали более информированы об общероссийском голосовании.

Согласно новому исследованию ВЦИОМ, 67% опрошенных россиян собираются принять участие в голосовании о поправках к Конституции. По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", данные могут быть завышена по сравнению с реальностью.

Как считают специалисты, участие в голосованиях является "гражданским долгом", в связи с этим не все могли отвечать объективна. Явка в опросах всегда оказывается завышена, отметили они. При этом позитивная динамика также заметна.

Ранее принять участие в голосовании собирались на 6% респондентов меньше.

Фото: culture.ru