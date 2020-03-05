Больше половины россиян планируют принять участие в голосовании по Конституции

предстоящем голосовании планируют принять участие 67% опрошенных граждан.

Информированность россиян о голосовании по поправкам в Конституции составляет 83%. По данным ВЦИОМ, с 12 февраля по 3 марта осведомленность граждан выросла на 5%.

В предстоящем голосовании планируют принять участие 67% опрошенных граждан. Из них 47% граждан заявили, что будут голосовать обязательно. С окончательным решением не определились 17% респондентов. Среди опрошенных 55% заявили о том, что будут голосовать за внесение поправок в Основной закон.

В опросе, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения, приняли участие 1600 человек.