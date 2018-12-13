ВЦИОМ: 34% россиян хотят, чтобы Россия стала сверхдержавой как СССР

Положительно позиции России на мировой арене оценивают 72% опрошенных россиян

Только треть россиян (34%) считают приоритетной целью для страны возвращение статуса супердержавы. Об это сообщает ВЦИОМ. 45% опрошенных человек заявили о необходимости для России стать одной из 10-15 наиболее преуспевающих стран мира.

Согласно исследованию социологов, если в 2014 году 52% опрошенных говорили, что "членство в клубе" ведущих стран может быть гарантировано, в первую очередь, за счет развитой экономики и сильной армии (42%), то сейчас значимость этих факторов заметно снизилась (33% и 19%). Теперь на первый план вышел показатель высокого уровня благосостояния граждан в стране - 43%.

Положительно позиции России на мировой арене оценивают 72% опрошенных россиян. Доля скептиков составляет только 19%.

Причем среди сторонников непарламентских партий, а также граждан, оценивающих свое материальное положение как плохое или очень плохое, эта доля выше - 31% и 26% соответственно, - отмечается в исследовании ВЦИОМ.

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