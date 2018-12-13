ВЦИОМ: чаще всего россияне страдают аллергией на растения

ВЦИОМ составил список самых встречающихся аллергий в стране.

ВЦИОМ определил наиболее часто встречающуюся аллергию у россиян. Результаты специалисты получили благодаря опросу местного населения. Выяснилось, что больше всего люди страдают от аллергии на растения (26 процентов). А вот аллергией на домашних животных могут "похвастаться" только 12 процентов респондентов.

Отметим, что около 15 процентов заявили, что имеют аллергию на какой-либо лекарственный препарат. Еще 22 процента страдают от пыли или продуктов питания.

Причинами аллергий россияне считают несоответствующее качество продуктов питания. Так ответило 42 процента опрошенных. На втором месте в рейтинге - наследственные причины (41 процент). Замыкает тройку проблемы с иммунной системой. Так ответило 40 процентов респондентов.

Отметим, что опрос проводился 16 мая. Сотрудники опросили более 1,6 тысяч человек в возрасте от 18 лет.

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Видео: YouTube/Наука 2.0