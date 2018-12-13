Коту-лахтинцу завели Instagram-аккаунт ко дню рождения

Питомец по кличке Фокс также обзавелся собственной каской и желтой жилеткой.

Кое-что новое о пушистом обитателе "Лахта Центра" было рассказано в Instagram-аккаунте комплекса 19 мая.

"Котенком его нашли на одном из складов, отмыли, вычистили, проверили у ветеринара. В офисе инженеров, где работает его хозяин, у него полноценное рабочее место - своя коробочка, миска и лоток. И у него, как и положено на стройке, есть своя каска и жилетка" - написали в аккаунте.

Кроме того, кот самостоятельно умеет открывать двери. Сотрудники сообщили, что в обязанности Фокса входит поднимать настроение строителям.

Теперь за тем, как кот проводит свои дни на строительной площадке "Лахта Центра", можно наблюдать в отдельном аккаунте @lakhtinskii. Завтра, 20 мая, у Фокса день рождения - ему исполняется год.

Фото: Instagram / @lakhtacenter