  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Коту-лахтинцу завели Instagram-аккаунт ко дню рождения
Сегодня, 22:49
58
arteliseev

Коту-лахтинцу завели Instagram-аккаунт ко дню рождения

0 0

Питомец по кличке Фокс также обзавелся собственной каской и желтой жилеткой.

Кое-что новое о пушистом обитателе "Лахта Центра" было рассказано в Instagram-аккаунте комплекса 19 мая. 

"Котенком его нашли на одном из складов, отмыли, вычистили, проверили у ветеринара. В офисе инженеров, где работает его хозяин, у него полноценное рабочее место - своя коробочка, миска и лоток. И у него, как и положено на стройке, есть своя каска и жилетка"

- написали в аккаунте.

Кроме того, кот самостоятельно умеет открывать двери. Сотрудники сообщили, что в обязанности Фокса входит поднимать настроение строителям.

Теперь за тем, как кот проводит свои дни на строительной площадке "Лахта Центра", можно наблюдать в отдельном аккаунте @lakhtinskii. Завтра, 20 мая, у Фокса день рождения - ему исполняется год.

Фото: Instagram / @lakhtacenter

  

Теги: инстаграм, лахта центр, соцсети
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии