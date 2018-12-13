Коту-лахтинцу завели Instagram-аккаунт ко дню рождения

Кое-что новое о пушистом обитателе "Лахта Центра" было рассказано в Instagram-аккаунте комплекса 19 мая.
"Котенком его нашли на одном из складов, отмыли, вычистили, проверили у ветеринара. В офисе инженеров, где работает его хозяин, у него полноценное рабочее место - своя коробочка, миска и лоток. И у него, как и положено на стройке, есть своя каска и жилетка"
- написали в аккаунте.
Кроме того, кот самостоятельно умеет открывать двери. Сотрудники сообщили, что в обязанности Фокса входит поднимать настроение строителям.
Теперь за тем, как кот проводит свои дни на строительной площадке "Лахта Центра", можно наблюдать в отдельном аккаунте @lakhtinskii. Завтра, 20 мая, у Фокса день рождения - ему исполняется год.
Фото: Instagram / @lakhtacenter
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