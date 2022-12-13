Уже 25 тысяч ленинградцев выбрали территории для благоустройства

В 2023 году в Ленинградской области будет благоустроено 107 общественных пространств.

В Ленинградской области продолжается голосование за территории для благоустройства в 130 населенных пунктах: в лидерах по активности жителей – Мурино среди городов и Куйвозовское поселение – среди сельских населенных пунктов.

В голосовании принимают участие 304 территории из всех 17 районов и Соснового Бора. Отдать свои голоса на портале Центра компетенций вМесте47.рф ленинградцы могут с 16 января по 16 февраля 2023 года.

Голосование проходит в 130 населенных пунктах с численностью населения более 1 000 человек. Победившие территории отправятся на отбор для включения в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2024 году.

В 2023 году в Ленинградской области будет благоустроено 107 общественных пространств.

Также Ленобласть ищет "Земских учителей". Учителям будет предоставлено служебное жилье, а также единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

Фото: администрация Ленобласти