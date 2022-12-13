Ленобласть ищет "Земских учителей"

Учителям будет предоставлено служебное жилье, а также единовременная выплата в размере 1 млн рублей.

В 2023 году по программе "Земский учитель" конкурсный отбор проводится по семи вакантным должностям: учитель математики в Беседской школе, учитель биологии в Волховской школе № 8, учитель русского языка и литературы в Приморском центре образования, учитель математики в Вырицкой школе № 1, учитель начальных классов в Лодейнопольской школе №3 имени Героев Свири, учитель математики в школе № 5 в Приозерске и учитель английского языка в Выскатской школе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Учителям будет предоставлено служебное жилье, а также единовременная выплата в размере 1 млн рублей. Подробные условия программы и заявки по ссылке. Кандидаты могут направить заявки до 15 апреля.

Программа "Земский учитель" реализуется в Ленинградской области с 2020 года. За это время в ленинградские школы по программе трудоустроено девять педагогов.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области