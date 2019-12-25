В Петербурге возобновили работу 140 бассейнов и фитнес-центров

Открылись все спортзалы, кроме тех, что находятся в торговых центрах.

С 6 июля в Петербурге снова заработали бассейны и фитнес-центры (кроме тех, что находятся в торговых центрах). С 30 июня почти 140 организаций и ИП получили уникальный QR-код, без которого невозможно продолжать работу.

Напомним, что решение открыть бассейны и спортивные залы правительство города приняло после опроса, который проводился на официальной странице губернатора Александра Беглова в соцсети ВКонтакте: 19,7% участников отметили, что нуждаются в них больше, чем в торговых центрах или кафе.

Также в полноценном режиме начали работу 65 спортивных школ, ледовые стадионы, спортплощадки, катки. Все учреждения и объекты обязаны обеспечивать соблюдение требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге 6 июля возобновят работу музеи и спортзалы.

Фото: Pixabay