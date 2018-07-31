Ужасное существо Momo терроризирует пользователей WhatsApp

Существо с женской головой с выпученными глазами и лапами курицы звонит и присылает фото шокирующего содержания.

Пользователи WhatsApp по всему миру терроризирует вирус под именем "Momo".

Уже несколько недель некий пользователь WhatsApp добавляется сам в список контактов и терроризирует абонентов. Он может позвонить по аудио или видео связи. Присылает фотографии шокирующего содержания. Во время звонка на том "конце провода" слышится или зловещий шипящий звук или речь на языке абонента. Некоторые пользователи рассказали, что Momo отправляет сообщения с личными фотографиями абонента WhatsApp и его личной информацией.

У Momo голова и верхняя часть туловища женщины, с растрепанными черными волосами и выпученными глазами. А нижняя часть туловища птичья с куриными лапами. Momo отметился во многих странах земного шара, но на территории России пока не замечен. Специалисты считают, что Momo имеет японское происхождение. Вероятней всего, это вирус, разработанный японскими хакерами. Также есть версия, что это ход PR-агентств по раскрутке нового ужастика.

Видео: YouTube.ReignBot