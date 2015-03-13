Узбекистан организовал возвращение 100 граждан из Петербурга на родину

Акция "Возвращение на Родину" проходит с 30 июля по 30 августа.

Власти Узбекистана помогают соотечественникам, оказавшимся в трудной ситуации в Санкт-Петербурге, вернуться на родину. Об этом сообщает информационное агентство "Дунё".

Акция "Возвращение на Родину" проходит с 30 июля по 30 августа при поддержке Генерального консульства Узбекистана и представительства Агентства по внешней трудовой миграции. 100 гражданам Узбекистана уже предоставлены сертификаты на возвращение и авиабилеты. Их вылет запланирован на 18 августа.

Кроме того, 33 соотечественникам, включая находящихся в Центре временного содержания иностранных граждан и тех, кто оказался в тяжелом материальном положении, оказана материальная помощь.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Пулковском шоссе мигранты избили и ограбили соотечественника.

Фото: пресс-служба Совфеда