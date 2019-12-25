Число уволенных и сокращённых сотрудников уменьшилось в Петербурге

Число сотрудников в городе, уволенных по сокращению штата, уменьшилось в полтора раза – с 14% до 6%.

Летом 2023 года в Петербурге наметилось сокращение числа уволенных и сокращённых работников. При этом количество тех, кто покидает свою компанию по собственному желанию, выросло с 61% до 63%. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад".

Число сотрудников в городе, уволенных по сокращению штата, уменьшилось в полтора раза – с 14% до 6%. В основном такая ситуация коснулась петербуржцев от 55 лет и старше, а также сфер HR, безопасности, страховых агентств и топ-менеджмента. На рынке наблюдается дефицит кадров в таких сферах, как строительство, добыча сырья и рабочий персонал. Именно представители этих направлений чаще всего принимают решение уволиться сами.

Кроме того, из-за реорганизации предприятий работу потеряли 13% респондентов. Ещё 2% не выполняли план, а 0,4% нарушили трудовую дисциплину.

Ранее мы сообщили о том, что зарплатные ожидания петербуржцев подросли на тысячу рублей.

Фото: Pxhere