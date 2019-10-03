Работники завода Bosh в Стрельне сообщили о массовых увольнениях

Предприятия компании производили в стране свыше млн стиральных машин и холодильников в год.

На заводах немецкой компании-производителя бытовой техники Bosch в РФ происходят массовые увольнения. Об этом "Комсомольской правде" рассказали сотрудники предприятия в Стрельне.

По данным источников издания, при лишении работы предоставляется сразу несколько окладов, однако их точную сумму не разглашают до "разговора с начальством".

Напомним, что российские заводы Bosh в год производили свыше 1 млн стиральных машин и холодильников. Кроме тобою помимо своего бренда, производитель обслуживал технику Siemens, Gaggenau и Neff.

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Фото: ВКонтакте / БСХ Россия