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В Петербурге компания JetBrains продала бизнес-центр
Сегодня, 16:28
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В Петербурге компания JetBrains продала бизнес-центр

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Бизнес-центр Universe в Петербурге купила компания ООО "Полис-Санкт-Петербург"

Бизнес-центр Universe в Петербурге купила компания ООО "Полис-Санкт-Петербург". Организация принадлежит корпорации "Стерх" – крупному оператору складской недвижимости, пишет "Коммерсантъ".

БЦ на продажу выставила IT-компания JetBrains, которая ранее прекратила свою деятельность в РФ. Общая площадь объекта – почти 6,5 тысячи "квадратов". Эксперты оценили сделку в 1 млн рублей.

Сейчас в собственности у JetBrains офис общей площадью 30 тыс. "квадратов" и недостроенный офис рядом на Приморском проспекте. JetBrains хочет получить за эти объекты порядка 200 млн долларов.

Фото: spb.cian.ru

Теги: jetbrains, бизнес-центр, компания, продажа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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