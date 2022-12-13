Из Смольнинского гаража были уволены водители, не оплатившие парковку в центре Петербурга

Парковочные места вблизи Мариинского дворца стали платными с 2022 года.

Нескольких водителей, работавших в Смольном, уволили за неоплату парковки в центре города. Об этом заявил спикер ЗакСа Александр Бельский в ходе брифинга в среду, 15 марта.

Таким образом глава городского парламента прокомментировал информацию о автомобилистов, намеренно скрывающих номерные знаки на платной парковке. Бельский отметил, что конкретно у Мариинского дворца таких случаев пока не наблюдалось, но закон распространяется на всех без исключения.

Когда вопрос касается исполнительной, законодательной, муниципальной власти, то все решается очень жестко. Все должны соблюдать законы, которые приняты. Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

Напомним, что парковка в Адмиралтейском районе вошла в платную зону в 2022 году. Вскоре этот статус обретут также парковки Петроградской стороне и Васильевском острове.

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Фото: Piter.TV