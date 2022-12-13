Бесплатное соцобслуживание ветеранов и блокадников одобрили в Петербурге

Меры поддержки внесли в Социальный кодекс города.

В Петербург намерены ввести новые льготы для маломобильных горожан, а также предусмотрели бесплатное обслуживание ветеранов и блокадников. На эти нужды выделено 29 млн рублей. Соответствующий законопроект приняли депутаты муниципального собрания Северной столицы в среду, 15 марта.

Автором документа выступил представитель фракции "Единая Россия" Денис Четырбок. Принятые изменения будут внесены в городской Социальный кодекс. Согласно им, бытовую, медицинскую и психологическую помощь предоставят инвалидам боевых действий, жителей освобождённого Севастополя, а также гражданам, которые работали на объектах ПВО и военных объектах во времена ВОВ. В список льготников могут войти 58 тыс. горожан.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский депутат предложил назвать новый мост через Неву именем Ольги Берггольц.

Фото: Piter.TV