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Уволенный сотрудник поджег автобазу на Софийской улице
Сегодня, 11:30
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ruzannar

Уволенный сотрудник поджег автобазу на Софийской улице

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Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 15 мая в полицию поступил звонок с информацией о возгорании в помещении автобазы, расположенной в одном из домов по Софийской улице.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и установили, что около 20:30 бывший сотрудник организации открыл дверь в служебное помещение автобазы (ключи он при увольнении не сдал) и испортил имущество. После чего мужчина поджег здание и скрылся. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Поджигатель доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что полиция раскрыла декабрьское убийство и поджог в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: автобаза, поджог, софийская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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