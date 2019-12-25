Уволенный сотрудник поджег автобазу на Софийской улице

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 15 мая в полицию поступил звонок с информацией о возгорании в помещении автобазы, расположенной в одном из домов по Софийской улице.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и установили, что около 20:30 бывший сотрудник организации открыл дверь в служебное помещение автобазы (ключи он при увольнении не сдал) и испортил имущество. После чего мужчина поджег здание и скрылся. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Поджигатель доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что полиция раскрыла декабрьское убийство и поджог в Ленобласти.

Фото: Piter.tv