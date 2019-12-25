Полиция раскрыла декабрьское убийство и поджог дома в Ленобласти

Устроив пожар, злоумышленник хотел скрыть улики.

Сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в убийстве собутыльника и поджоге дома. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 1 декабря 2019 года в садоводческом массиве "Пупышево" Волховского района Ленобласти. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил нож и ударил им своего оппонента. Чтобы скрыть улики, он поджег дом.

На месте происшествия было обнаружено тело мужчины. Экспертиза показала, что он умер от колото-резанного ранения.

В настоящий момент задержанный находится в СИЗО. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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