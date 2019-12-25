В Мурино пьяная девушка убила ножом своего молодого сожителя

Потерпевший получил ранение в брюшную полость.

Вечером 11 мая в подъезде дома на улице Новой в Мурино во Всеволожском районе Ленобласти был обнаружен труп 26-летнего мужчины с ножевым ранением брюшной полости. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По подозрению в совершении преступления была задержана 21-летняя сожительница потерпевшего. По версии следствия, во время распития спиртных напитков между молодыми людьми возникла ссора, в ходе которой подозреваемая схватила нож и ударила им потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование продолжается.

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