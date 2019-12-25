На улице Кораблестроителей пьяный мужчина зарезал знакомого

Убийца сам позвонил в полицию.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 10 мая в полицию поступил звонок. Мужчина заявил, что в одной из квартир д. №44 по ул. Кораблестроителей, он убил ножом человека.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили тело мужчины 1997 года рождения. На месте был задержан подозреваемый. Им оказался безработный житель Астраханской области 1976 года рождения. Он признался, что зарезал знакомого во время ссоры, которая вознила после совместного распития спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство).

Ранее мы сообщили, что в Ленобласти мужчина убил жену в День Победы.

Фото: Pixabya