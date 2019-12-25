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В Ленобласти мужчина убил жену в День Победы
Сегодня, 13:46
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ruzannar

В Ленобласти мужчина убил жену в День Победы

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Супруги находились в гостях.

9 мая в полицию Приозерского района поступил звонок от мужчины 1980 года рождения. Он заявил, что в д. №18 по Приозерскому шоссе пос. Кузнечное находится человек с ножевым ранением. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что после совместного распития алкогольных напитков, у мужчины вспыхнула ссора с супругой. В ходе конфликта он нанес ей несколько ударов ножом в грудь. Известно, что они оба находились в гостях.

От полученных травм женщина скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство).

Ранее мы сообщили, что в Пушкине женщина пыталась зарезать возлюбленного.

Фото: Pixabay

Теги: ножевое ранение в грудь, полиция петербурга, праздник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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