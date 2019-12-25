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В Пушкине женщина пыталась зарезать возлюбленного
Сегодня, 9:56
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ruzannar

В Пушкине женщина пыталась зарезать возлюбленного

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Ссора вспыхнула после совместного распития спиртных напитков.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 9 мая в полицию Пушкинского района поступил звонок. Женщина заявила, что ударила ножом своего сожителя в д. 78 по ул. Железнодорожной.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия: к этому моменту бригада скорой помощи доставила потерпевшего в больницу.

Установлено, что женщина нанесла ножевые ранения после внезапной ссоры со своим возлюбленным. До начала конфликта они совместно употребляли спиртные напитки. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Шушарах мужчина едва не прирезал друзей из-за ревности к спутнице.

Фото: Pixabay

Теги: госпитализация, ножевое ранение, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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