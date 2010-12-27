Уволенная за пошлые высказывания учительница закрыла свою страничку в Twitter

В пятницу, 22 ноября, уволенная за пошлые высказывания учительница ограничила доступ к своей страничке в Twitter. Твит с рассказом об увольнении набрал более 14 тысяч лайков и почти 1,5 тысячи ретвитов. За минувшие сутки на экс-педагога подписалось 7 тысяч людей. Сегодня в подписчиках у "владычицы пивной" более 11 тысяч читателей.
Экс-педагог устала от такого внимания и ограничила доступ.
"Доступ к твитам этого пользователя ограничен. Только одобренные пользователи могут видеть твиты и полный профиль @antropologinya",
—заявила девушка.
Тем временем общественность разделилась на два лагеря: одни поддерживают девушку, другие против её преподавательской деятельности.
Ранее Piter.TV рассказал о биографии экс-педагога и собрал ТОП-5 самых вызывающих твиттов учительницы.
Фото:скриншот странички @antropologinya в Twitter
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