Уволенная за пошлые высказывания учительница закрыла свою страничку в Twitter

На этой страничке экс-педагог открыто говорил об алкоголе и интимных отношениях.

В пятницу, 22 ноября, уволенная за пошлые высказывания учительница ограничила доступ к своей страничке в Twitter. Твит с рассказом об увольнении набрал более 14 тысяч лайков и почти 1,5 тысячи ретвитов. За минувшие сутки на экс-педагога подписалось 7 тысяч людей. Сегодня в подписчиках у "владычицы пивной" более 11 тысяч читателей.

Экс-педагог устала от такого внимания и ограничила доступ.

"Доступ к твитам этого пользователя ограничен. Только одобренные пользователи могут видеть твиты и полный профиль @antropologinya", —заявила девушка.

Тем временем общественность разделилась на два лагеря: одни поддерживают девушку, другие против её преподавательской деятельности.

Ранее Piter.TV рассказал о биографии экс-педагога и собрал ТОП-5 самых вызывающих твиттов учительницы.

Фото:скриншот странички @antropologinya в Twitter