  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Уволенная за пошлые высказывания учительница закрыла свою страничку в Twitter
Сегодня, 14:19
355
IRINA_CHALKINA

Уволенная за пошлые высказывания учительница закрыла свою страничку в Twitter

0 0

На этой страничке экс-педагог открыто говорил об алкоголе и интимных отношениях.

В пятницу, 22 ноября, уволенная за пошлые высказывания учительница ограничила доступ к своей страничке в Twitter. Твит с рассказом об увольнении набрал более 14 тысяч лайков и почти 1,5 тысячи ретвитов. За минувшие сутки на экс-педагога подписалось 7 тысяч людей. Сегодня в подписчиках у "владычицы пивной" более 11 тысяч читателей. 

Экс-педагог устала от такого внимания и ограничила доступ. 

"Доступ к твитам этого пользователя ограничен. Только одобренные пользователи могут видеть твиты и полный профиль @antropologinya",

—заявила девушка.

Тем временем общественность разделилась на два лагеря: одни поддерживают девушку, другие против её преподавательской деятельности. 

Ранее Piter.TV рассказал о биографии экс-педагога и собрал ТОП-5 самых вызывающих твиттов учительницы.

Фото:скриншот странички @antropologinya в Twitter

Теги: новости спб, общество, учительницу уволили за высказывание
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии