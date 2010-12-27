Женщина разбила витрину СПА-салона на Невском проспекте

Она бросила в нее кирпич.

Во вторник, 30 июля 25-летняя женщина разбила кирпичом витрину СПА-салона на Невском проспекте. Таким образом она хотела отомстить бывшему начальству, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербурге и Ленобласти.

Стекло разбилось, и в заведении сработала тревожная сигнализация. Около 12:00 к месту происшествия прибыл наряд Росгвардии, который задержал женщину и выяснил, что раньше она работала в указанном салоне. После увольнения у нее возник конфликт с работодателем.

Администрация салона устанавливает размер ущерба. Задержанную передали в 78 отделение полиции.

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Фото: Pixabay