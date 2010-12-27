"Яндекс.Драйв" будет блокировать агрессивных водителей

По результатам десяти поездок будет составляться их модель поведения за рулем.

Каршеринговый сервис "Яндекс.Драйв" решил бороться с недобросовестными водителями. Программа будет вычислять тех, кто использует агрессивную манеру езды. Об этом рассказали в блоге сервиса.

Системный алгоритм будет обрабатывать информацию о датчиках на тормозах и руле. Это значит, что можно будет узнать о резких движениях, которые совершает водитель. Против неаккуратных будут вводить санкции.

Сначала пользователя каршеринга ограничат в доступе к дорогим моделям и количеству машин. Если он будет продолжать "агрессивные" поездки, то доступ к сервису для него будет закрыт. Для того, чтобы составить модель поведения человека за рулем, понадобятся данные последних десяти поездок.

Необходимость такой меры вызвали частые аварии с участием "Яндекс. Драйв". Например, 25 июля каршеринг врезался в автобус. Перед этим он хотел нарушить правила дорожного движения.

Фото: carsharingi.ru