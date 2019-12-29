Между Петербургом и Финляндией увеличился товарооборот

В Кронштадте планируется создать туристско-рекреационный кластер совместно с Министерством обороны.

В пятницу, 28 февраля, стало известно о том, что увеличился товарооборот между Петербургом и Финляндией. Об этом сообщил Александра Беглов в эфире передачи "Петербург. Новый взгляд".

"Туризм получил дополнительный импульс. Этому способствовали введение электронных виз и режим открытого неба для аэропорта Пулково", —отметил Беглов.

Беглов отметил, что в 2019 году город закупил производство малогабаритной уборочной техники из Финляндии. Кроме того, в этом году в Кронштадте планируется создать туристско-рекреационный кластер совместно с Министерством обороны. Депутаты считают, что этот проект полностью изменит жизнь в этом районе.

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