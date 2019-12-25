Число рейсов из Пулково в Тбилиси возросло

Таким образом, пассажиры могут отправиться из города на Неве в грузинскую столицу пять раз в неделю.

Авиакомпания Red Wings усилила авиарейсы между Северной столицей и Тбилиси до трёх в неделю. Согласно информации официального Telegram-канала аэропорта Пулково, рейсы будут совершаться не только по вторникам и субботам, но и по четвергам.

Таким образом, пассажиры могут отправиться из города на Неве в грузинскую столицу пять раз в неделю.

Кроме того, дважды в неделю указанный маршрут обслуживается авиакомпанией Georgian Airways.

Ранее мы сообщили о том, что сборы с авиакомпаний в Пулково поднимут на внутренних рейсах впервые с 2019 года.

Фото: Piter.TV