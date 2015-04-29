Резиденты ОЭЗ увеличат инвестирование проектов на 20 млрд рублей

Кроме того, три резидента изменили объём своих производственных площадей.

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" одобрил изменения в параметры 14-ти текущих проектов резидентов. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в своём Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что в общей сложности доля 11-ти компаний увеличился на более чем 20 млрд рублей. Кроме того, три резидента изменили объём своих производственных площадей.

Поляков также подчернкул, что ОЭЗ "Санкт-Петербург" продолжает привлекать значительный интерес со стороны инвесторов, как новых, так и тех, кто уже активен в зоне. По его словам, резиденты стремятся максимально использовать преимущества специального режима, увеличивая площади, расширяя объемы производства и внедряя в процесс производства продукты, замещающие импортные аналоги.

Ранее мы сообщили о том, что в ОЭЗ "Санкт-Петербург" завершена подготовка площадки "Новоорловская".

Фото: Правительство Петербурга