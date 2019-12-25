В ОЭЗ "Санкт-Петербург" завершена подготовка площадки "Новоорловская"

Объём затрат на воплощение проекта составил около двух млрд рублей.

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" завершилась подготовка инфраструктуры площадки "Новоорловская". Об этом процессе рассказал вице-губернатор города Кирилл Поляков в своём Telegram-канале.

Руководитель отметил, что результат был достигнут благодаря совместной слаженной работе с управляющей компанией ОЭЗ и подрядными организациями, а также с инвесторами: сотрудничество с последними заметно уменьшило срок запуска новых производств на площадке.

На земельном участке площадью 52,9 га, который ранее вошёл в ОЭЗ, ввели в эксплуатацию новые объекты инфраструктуры. Объём затрат составил около двух млрд рублей. Город выполнил все обязательства по обеспечению резидентов ОЭЗ инфраструктурой.

Ранее мы сообщили о том, что более 338 млн рублей компенсации получил Петербург на развитие ОЭЗ.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков