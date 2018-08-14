Утверждены правила предоставления субсидий по программе "Земский учитель"

Информация опубликована на сайте правительства страны.

В России утвердили правила предоставления субсидий по программе "Земский учитель". Педагогам будут предоставляться единовременные компенсации в размере 1 млн рублей. Деньги пойдут преподавателям, переехавшим ради работы в пункты с населением до 50 тысяч человек. Если участник программы решит направиться в Дальний Восток, то ему увеличат выплату до 2 млн рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.

Субсидии предоставляются на основании соглашения Минпросвещения и Правительства. В регионах предоставят данные об исполнении использования выплат не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

Ранее Ольга Карвелис: проект "Земский учитель" - это новый виток развития сельских школ.

Фото: Piter.tv