Ольга Карвелис: проект "Земский учитель" - это новый виток развития сельских школ

Глава комитета образования администрации Выборгского района Ольга Карвелис прокомментировала инициативу Министерства просвещения РФ выплачивать 1 млн рублей педагогам на селе.

В Администрации Выборгского района Ленинградской области прокомментировали проект "Земский учитель", который должен стартовать в России с 2020 года. О том, что педагоги в деревнях и селах смогут получить по 1 млн рублей "подъемных", стало известно из выступления министра просвещения Ольги Васильевой во время визита в Выборг. Инициативу правительства РФ прокомментировала глава комитета образования администрации Выборгского района Ольга Карвелис.

Радует то, что правительство разрабатывает особую программу привлечения педагогов в сельские школы. Как бы мы ни говорили о том, что на селе закрыты все вакансии, надо признать: качество подготовки учителей и управленческих кадров на селе требует доработок. И, если будут на это направлены такие финансовые средства, то сельская школа получит новый виток развития. Это очень важно, я полностью согласна с утверждением, что наличие школы - это перспектива жизни для любого поселения. Уходит школа - уходит жизнь из поселка. Перед нами стоит крайне важная задача, радует, что над ней уже сейчас так тщательно работают. Ольга Карвелис, глава комитета образования

Уже известно, что для успешной реализации реформы будет разработать специальный интернет-портал. На нем поселковые школы будут размещать вакансии, а выпускники педагогических вузов и колледжей, смогут откликаться на них. В тех случаях, когда соглашение о работе будет заключено, молодой учитель получит ту самую выплату в 1 млн рублей.

Ранее мы писали, что Правительство РФ может освободить учителей от налога за выплаты в рамках проекта "Земский учитель"