Утверждена Стратегия развития электронной промышленности до 2030 года

Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности до 2030 года. Официальный документ опубликован на сайте кабинета министров. Чиновники планируют достичь объема экспорта в 12 млрд 20 миллионов долларов.
Установлен план по реализации утвержденной программы. Согласно ему доля гражданской электронной продукции по выручке составит не менее 87,9%. Доля в общем объеме внутреннего рынка электроники заполнится отечественной продукцией на 59,1% по выручке.
Ранее Piter.tv писал о том, что правительство хочет заставить торговые агрегаторы принимать карты "Мир".
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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