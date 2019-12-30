Утверждена Стратегия развития электронной промышленности до 2030 года

К концу срока объем выручки от российской продукции достигнет более 12 млрд долларов.

Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности до 2030 года. Официальный документ опубликован на сайте кабинета министров. Чиновники планируют достичь объема экспорта в 12 млрд 20 миллионов долларов.

Установлен план по реализации утвержденной программы. Согласно ему доля гражданской электронной продукции по выручке составит не менее 87,9%. Доля в общем объеме внутреннего рынка электроники заполнится отечественной продукцией на 59,1% по выручке.

Ранее Piter.tv писал о том, что правительство хочет заставить торговые агрегаторы принимать карты "Мир".

Фото: Piter.tv

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