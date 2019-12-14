Правительство хочет заставить торговые агрегаторы принимать карты "Мир"

Парламентарии рассчитывают, что законопроект будет развивать применение национальных платежных инструментов в системе безналичных расчетов.

Правительство РФ хочет заставить торговые агрегаторы принимать карты "Мир". Соответствующий проект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Он предусматривает снижение порога выручки выше которого владельцы агрегаторов должны предоставить возможность клиентам платить картами "Мир". Этот порог будет снижен с 1 сентября 2020 года до 30 млн рублей. На данный момент расчеты с картой "Мир" обязательны для продавцов и исполнителей если их выручка за предшествующий год превышает 40 млн рублей.

Собственники агрегаторов будут включены в круг субъектов, обязанных принимать "Мир" с 31 декабря.

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