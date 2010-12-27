Планируется, что поправки вступят в силу в 2021 году.

Минфин запретит обналичивать замороженные пенсии. Об этом пишет РБК со ссылкой на замминистра Алексея Моисеева.

Как оказалось, в законе есть лазейка, с помощью которой граждане переводят деньги из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) в новую накопительную систему, а потом отказываются от участия и забирают деньги.

В министерстве приняли решение внести изменения в действующий документ. Теперь деньги из накопительной системы можно будет забрать только спустя полгода. Этот этап будет называться периодом охлаждения.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Киеве согласны ввести миротворческую миссию ООН в Донбасс.