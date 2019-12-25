Заявление можно подать в электронном.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что власти Петербурга утвердили ежемесячных выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет. Соответствующая информация появилась на официальном сайте администрации Северной столицы.

Напомним, что соответствующая выплата установлена в соответствии с указом президента "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". В администрации отметили, что в Петербурге размер такой выплаты составляет 5588 рублей. Отмечается, что если в семье несколько детей указанного возраста, то выплаты перечисляются на каждого.

В администрации заявили, что петербургские родители могут подать соответствующее заявление через портал госуслуг.

Ранее мы сообщали о том, что часть детей из больницы Раухфуса переводят в коронавирусную больницу.

Фото:pixabay