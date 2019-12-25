Часть детей из больницы Раухфуса переводят в коронавирусную больницу

Вынуждены сменить больницу пациенты пульмонологического отделения.

Из детской больницы имени Раухфуса в ковидный стационар увозят пациентов пульмонологического отделения, работа клиники продолжается. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

О переезде детей в Педиатрический мединститут Минздрава сообщил отец одного ребёнка. Переезжать пациентам пришлось после того, как у одной из медсестёр заподозрили коронавирус.

В больнице имени Раухфуса подтвердили, что часть пациентов продолжат лечение в профильном стационаре как контактировавшие с заболевшим COVID-19. Однако до конца не ясно, сколько человек переедут в общей сложности. Вполне возможно, что отделение опустеет совсем, потому что оно совсем небольшое. В больнице уточнили, что после дезинфекции прием пациентов продолжится. Контакт с заболевшей медсестрой пока не подтверждают.

Больница Раухфуса старается по возможности оставлять новых пациентов в зоне обсервации до получения анализов теста на коронавирус. Только при отрицательном результате детей переводят по профилю, при положительном тесте, направляют в ковидные учреждения. Однако, бывают случаи, когда нет времени на тест и требуется незамедлительная помощь.

Еще четыре больницы в Петербурге начнут прием больных коронавирусом.

Фото: Piter.TV